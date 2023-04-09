高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包。（圖／橋頭地檢署提供）

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包，帶回幹部及舞廳小姐20餘人，包含清潔人員手機也遭查扣，目前毒品數量正在統計，舞廳相關人員由檢方訊問中。

高雄市苓雅區大帝國舞廳疑有販毒行為，橋頭地檢署指揮苓雅分局、岡山分局、刑大警方共上百人及保三總隊緝毒犬，9日凌晨1時左右前往該舞廳執行搜索，現場查獲毒品咖啡包，由於突然遭搜索，上班工作同仁手機出現收訊不佳，呈現一陣混亂。

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包。（圖／橋頭地檢署提供）

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包。（圖／橋頭地檢署提供）

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包。（圖／橋頭地檢署提供）

有不知情的男經紀人前往舞廳準備載小姐，卻出現手機打不通，也沒回覆訊息，感覺怪異，後來到舞廳接人卻又撲空，只好單獨離開。

也有舞廳清潔人員的手機被檢警扣走，面對沒有手機，她們無奈表示，不知發生什麼事，只知道舞廳小姐有被帶去廁所疑似被驗尿，手機卻被牽連扣走。

苓雅分局低調表示，警方只是配合橋檢展開搜索行動，不便說明；橋檢表示，這是一起單純毒品案，目前查獲的咖啡包數量統計中，至於被帶回的人員，檢察官目前正在訊問中。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索。（圖／楊舒婷攝）