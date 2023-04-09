法新社報導，北愛1998年4月10日達成「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement），大致結束北愛30年衝突時，蘇納克（Rishi Sunak）還只有17歲。

現年42歲的蘇納克表示，那是「我國史上不可思議的一刻，是個非常罕見的例子，人們做了過去無法想像的事，為的是替北愛爾蘭創造更美好的未來」。

蘇納克下週將參加一系列活動，紀念這項在美國斡旋下，由倫敦與都柏林政府以及北愛政黨簽署的和平協議。

蘇納克也將於11日晚間歡迎拜登以總統身分首次造訪北愛，在拜登走下空軍一號（Air Force One）時，在停機坪與他會面。

唐寧街辦公室表示，蘇納克將出席在北愛首府貝爾法斯特（Belfast）女王大學（Queen's University）舉行的紀念研討會，並舉辦「特別慶祝晚宴」歡慶這個紀念日。

蘇納克辦公室提及華盛頓在和平進程扮演的「關鍵角色」時說，拜登來訪將「稱頌北愛爾蘭的成功，並鼓勵進一步的長期投資」。

唐寧街宣布，英國還將在今年稍後舉辦「北愛爾蘭投資高峰會」，以鼓勵對內投資和經濟成長。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120409