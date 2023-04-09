邵大倫將擔任演唱會主持人。（高雄流行音樂中心提供）

「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5 月13、14日母親節檔期在高雄流行音樂中心（高流）登場，演出卡司延續去年首演華麗陣容，分別由綜藝天后白冰冰、歌后葉璦菱帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容和西卿、黃妃、澎澎等人輪番獻聲，去年參與演出王彩樺及邵大倫，今年將擔任主持人，去年演出時在台上換衣服造成演出高潮的王彩樺笑說：「今年會好好善盡主持人的職責，讓每個演出的來賓可以在舞台上盡情地演出。」

當年曾登上高雄藍寶石秀場舞台，也曾與主持界天王豬哥亮同台演出的王彩樺，連續2年獲邀到高雄參與復刻版的藍寶石大歌廳演出，今年更是肩負兩場演唱會的主持重責大任，王彩樺透露這次穿著會以性感為主，搭配每位演出歌手的秀服讓整場秀更有看頭，開玩笑說：「上一次在舞台上直接換服裝，造成演唱會高潮，這次會好好善盡主持人的職責，讓每個演出的來賓可以在舞台上盡情地演出。」

針對今年藍寶石大歌廳選在母親節檔期演出，王彩樺有感而發表示從小媽媽就離開了，小時候沒有過過母親節，也因此對這個節日會特別傷感。一直到自己結婚、有了2個女兒，才開始對這個節日有感覺。印象中母親節女兒會寫小卡片、買小耳環配件送她，讓她覺得女兒很貼心。今年母親節在舞台上和長輩、歌迷一起欣賞藍寶石演出，覺得更有意義，「也希望大家帶著爸爸、媽媽、長輩一起來感受一下，當年父母年輕時代的歌舞秀」。

另一位「連莊」擔綱的主持人邵大倫，對於連續第2年參與藍寶石大歌廳演出還是表示「誠惶誠恐」，透露：「常常在壓力很大的時候，就是看豬哥亮大哥主持的歌廳秀來紓壓，每個橋段都倒背如流，這一次買票的人相信也都是藍寶石大歌廳的鐵粉，會安排一些熟悉的橋段讓大家回味！」對於這次參與藍寶石大歌廳，他最期待和澎澎姊相見，因為自己可說是在嬰兒時期拿著奶瓶開始，就是看著澎澎姐的節目長大，這一次夢想解鎖和偶像同台，是很難得的體驗。「2023 真愛秀．藍寶石大歌廳」購票洽ibon系統。