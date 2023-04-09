日本時事通信社9日評論稱，自去年夏天，共軍開始以包圍台灣本島的形式進行軍事演習。大陸明顯是以反制措施為藉口，試圖把「台灣包圍網」常態化，並加大對台灣的封鎖能力。不過，9個月後台灣總統大選將至，大陸也很想避免「中國威脅論」在台灣選民之中蔓延。報導稱，中共在威嚇和融和之間進退兩難。

對於台灣總統蔡英文在加州會見美國眾議院議長麥卡錫一事，大陸《解放軍報》批評稱，「這種破壞台灣海峽和平穩定的挑釁行為，暴露了台灣與美國的勾連」。共軍將陸續開展軍事行動，進行強力反擊，並表示將圍台演習常態化的意願。

時事通信社指出，與以往在台灣海峽進行的演習不同，共軍若在台灣本島的北部、南部、東部和西部進行演習，將大大阻礙貨船和運輸機的通行。有台灣專家表示，如果大陸延長演習時間並持續封鎖，「台灣的能源將在瞬間耗盡」。

然而，對台過度恐嚇恐對大陸不利。報導稱，明年1月將舉行台灣總統選舉，軍演若過度施壓，恐對要求與大陸和平相處的最大在野黨國民黨重返執政不利。有軍事專家推測，這次演習的規模不會像去年夏天那麼大，因為這將使被大陸視為「台獨勢力」的民進黨政府繼續執政。

報導指出，國家主席習近平等大陸領導人還擔心在國際社會上被孤立。在美國主導的對中包圍網構築下，習近平日前除在晚宴上熱烈歡迎到北京訪問的法國總統馬克宏並舉行會談，甚至遠赴廣東二度與馬克宏會面，這種「不同尋常」的熱情接待明顯是想藉此切斷美國和歐洲之間的合作。

報導最後強調，如果對台灣的軍事壓力超過限度，則可能會促進將大陸視為威脅的西方國家團結。習近平在艱難的平衡中備受考驗。