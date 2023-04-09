百達翡麗 (Patek Philippe)於每年春天在瑞士日內瓦百達翡麗沙龍登場的工藝展，向來是表迷藏家的必訪聖地，腕表融入近5個世紀經典傳承的精湛工藝，每件都是獨一無二之作。今年百達翡麗以「珍稀工藝2023」（Rare Handcrafts 2023）為主題，展出67件稀有手工藝品，現場還有兩位工藝大師展露琺瑯微繪和細木鑲嵌兩項技法，讓人得以一窺工藝堂奧。

百達翡麗「珍稀工藝2023」展覽現場安排工藝大師展露琺瑯微繪技法。（陶福媛攝）

百達翡麗於日內瓦百達翡麗沙龍舉辦「珍稀工藝2023」展覽，吸引表迷藏家前來朝聖。（陶福媛攝)

展覽分為兩大專區，分別是「大自然頌歌」與「致敬人類偉大的冒險傳奇」，展品包括22件圓頂座鐘、3個桌鐘、12個懷表和30件腕表，融入了大明火景泰藍琺瑯、琺瑯微繪、大明火琺瑯、掐絲琺瑯、手工雕刻、手工機雕、木嵌藝術和寶石鑲嵌等歷經五個世紀的祖傳技藝，精采絕倫，讓人嘆為觀止，

百達翡麗於日內瓦百達翡麗沙龍舉辦「珍稀工藝2023」展覽，吸引表迷藏家前來朝聖。（陶福媛攝)

百達翡麗即起至15日在日內瓦百達翡麗沙龍舉辦「珍稀工藝2023」展覽。(Patek Philippe提供)

★大自然頌歌

「大自然頌歌」展區蒐羅的時計以自然界的美景奇觀為主題，其中又以動物主題的時計最為吸睛，包括花豹、魔鬼魚、白鷺、非洲象等，構圖細膩傳神、栩栩如生，其中一款編號995/137J-001「花豹」懷表，融入精湛的微型木嵌藝術、手工雕刻和內填琺瑯，以363個微小的薄木片和50個鑲嵌物打造花豹的神韻與姿態，在放大鏡下一窺究竟，更是讓人屏息。

百達翡麗編號995/137J-001「豹」懷表，以精湛的微型木嵌藝術和內填琺瑯，勾勒花豹栩栩如生的神韻與姿態。（Patek Philippe 提供)

百達翡麗編號995/137J-001「豹」懷表，以精湛的微型木嵌藝術和內填琺瑯，勾勒花豹栩栩如生的神韻與姿態。（Patek Philippe 提供)

另一件編號992/177J-001「非洲象」懷表，表背是以搪瓷琺瑯微繪技法描繪坦尚尼亞吉力馬札羅山下象群遷徙的美景，懷表的正面同樣可觀，先飾以手工扭索飾紋，再用半透明藍色琺瑯點綴，賦予面盤更多層次美感。

百達翡麗編號992/177J-001「非洲象」懷表，表背以搪瓷琺瑯微繪坦尚尼亞吉力馬札羅山下象群遷徙的美景。(Patek Philippe提供)

百達翡麗編號992/177J-001「非洲象」懷表，表背以搪瓷琺瑯微繪坦尚尼亞吉力馬札羅山下象群遷徙的美景。(Patek Philippe提供)

靈感源自1920年日本著名版畫的編號5738/50G-026「白鷺」（White Egrets）Golden Ellipse腕表，是以掐絲琺瑯技法勾勒雪夜白鷺的美景，先是纖細金線勾勒出線條輪廓，再以多達20種琺瑯填入其間，充滿寧靜之美。

百達翡麗編號5738/50G-026「白鷺」（White Egrets）Golden Ellipse腕表，融入掐絲琺瑯工藝。（Patek Philippe提供)

百達翡麗編號5738/50G-026「白鷺」（White Egrets）Golden Ellipse腕表，融入掐絲琺瑯工藝。（Patek Philippe提供)

百達翡麗編號5077/100R-064 「海沙色面上的魔鬼魚」（Manta Rays on a Sand-Colored Ground） Calatrava腕表。（Patek Philippe提供)

百達翡麗編號5077/100R-064 「海沙色面上的魔鬼魚」（Manta Rays on a Sand-Colored Ground） Calatrava腕表。（Patek Philippe提供)

★致敬人類偉大的冒險傳奇

腕表與賽車向來有著深厚的淵源，百達翡麗特別以「致敬人類偉大的冒險傳奇」為主題，展出多款以賽車為主題的時計藝術品，一款編號5189G-001“1948 Nations Grand Prix Calatrava”腕表，以大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、亮片琺瑯等工藝描繪1948年在日內瓦舉辦的F1大獎賽，17種色彩琺瑯勾勒賽車、日內瓦大噴泉、白朗峰橋等景物，構圖鮮明，重現賽車風馳電掣的一刻。

百達翡麗1948 Nations Grand Prix Calatrava編號5189G-001賽車腕表，向人類勇於冒險的偉大傳奇致敬。（Patek Philippe提供)

百達翡麗1948 Nations Grand Prix Calatrava編號5189G-001賽車腕表，向人類勇於冒險的偉大傳奇致敬。（Patek Philippe提供)

另一座編號20149M-001「賽車」（Racing Cars）圓頂座鐘，是以掐絲琺瑯工藝描繪賽車在山林中奔馳的景緻，就連座鐘時計也設計成賽車方向盤造型，並裝飾了大大小小的儀表板，彷彿就像是坐在賽車座艙一般，充滿濃濃賽車氛圍。

百達翡麗編號20149M-001「賽車」（Racing Cars）圓頂座鐘，採用掐絲琺瑯打造。(Patek Philippe提供)

百達翡麗編號20149M-001「賽車」（Racing Cars）圓頂座鐘，採用掐絲琺瑯打造。(Patek Philippe提供)

充滿異國風情的編號5538G-018和編號7000/50G-012「孟加拉的叢林」（Jungle in Bengal）Calatrava三問表，則以微繪琺瑯描繪孟加拉叢林探險的主題，5538G-018搭載R TO 27手上鍊機芯，具備三問功能與陀飛輪裝置，7000/50G-012則搭載R 27自動機芯，具備雙音簧三問功能，是款內外皆美的腕表。

充滿異國風情的編號5538G-018「孟加拉的叢林」（Jungle in Bengal）Calatrava三問表。(Patek Philippe提供)

充滿異國風情的編號5538G-018「孟加拉的叢林」（Jungle in Bengal）Calatrava三問表。(Patek Philippe提供)

另有多款從百達翡麗博物館借展的珍稀時計，包括1909年製的

P0307骨董懷表，表殼有扭索飾紋和琺瑯花押字與紋章裝飾，以及一座1989年製的PE 008圓頂座鐘，是為了慶祝百達翡麗創立150週年而打造，表面以掐絲琺瑯工藝描畫百達翡麗沙龍的外觀。

百達翡麗「珍稀工藝2023」展覽即起至4月15日止對外開放，地點位於日內瓦隆河畔的百達翡麗沙龍（41 Rue du Rhone）。