台灣天后蔡依林平日忙於演藝事業，表現亮眼深受不少粉絲喜愛，在演藝圈也有不少知心好友，近日她難得同框創作歌手許哲珮，以及實力派歌手江美琪，分享三人合照，開心寫道：「女孩聊天真的最最最舒壓了！終於見面，彼此都一切安好！」，而許哲珮的小兒子也成為照片亮點。

女歌手許哲珮和江美琪都已當了媽媽，忙於多重身分，而好蔡依林則關注在事業上，三人有著難得相關的時光，使蔡依林看到許哲珮的小兒子，笑說：「小鮮肉見面會」，因為實在太久沒有和兩位好姊妹聚在一起聊天，平時僅能透過網路關心問候，她幽默說：「網友終於齊聚了！」

蔡依林與好友們聚會。(圖/蔡依林 IG)

蔡依林年初剛結束 《UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會》巡演，趁著空檔稍作歇息後，近日受邀前往米蘭參加時裝週，，搶眼造型成為全場焦點，邊工作邊觀光的她，不忘分享在當地的生活點滴，頂著素顏上街被眼尖粉絲認出，依舊熱情跟所有人揮手致意，親民作風毫無天后架子。

而粉絲們也相當期待蔡依林的新專輯，她開玩笑表示：「永遠在路上的專輯！到時候真的全部製作出來，再跟大家分享，這過程中我有蠻多學習的，也有非常多的不確定，請大家先聽聽別人的專輯！」接著坦言，希望可以在年底時問世，目前大部分都卡在歌詞還沒有很滿意。