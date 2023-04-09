詹雯婷為首日演出擔任壓軸。（屏東縣政府提供）

徐懷鈺為首日演出擔任壓軸。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節7日首日開唱，由徐懷鈺、詹雯婷擔任雙壓軸，8日則是金曲歌后蔡健雅攜手蕭秉治、法蘭、Karencici與FEniX等人接力演出。蔡健雅目前忙於籌畫下個月小巨蛋演唱會，開春第一場公開演出獻給屏東，特別以一襲綠色優雅褲裝展現春天氣息，不過在開場前有個小插曲，天空下起毛毛雨，天后說原本很擔心，但是上台後就天空放晴，她俏皮的說「別找我麻煩」。

蔡健雅一首首膾炙人口歌曲，現場聽得如痴如醉，網友也大讚「金曲歌后果真實力超強！」，尤其在聽到經典代表作〈Beautiful Love〉全場像在KTV大合唱，掀起一波高潮，蔡健雅也與屏東歌迷相約5月小巨蛋演唱會見，演出後她打趣說：「屏東三大日！帶著滿滿的浪漫和愛。」

今天活動將邁入第3天，晚間7點起，將以搖滾主題登場，有人氣樂團宇宙人、理想混蛋、陳芳語，並由三金歌王盧廣仲重磅壓軸，據了解他將以小型個唱的方式一次滿足歌迷，與粉絲共度愉快夜晚。除了好音樂，屏東三大日現場還有創意市集，讓樂迷隨時補充能量，感受音樂魅力。