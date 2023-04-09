去年上櫃公司未繳交年報的有駿熠電、昇華等2家，扣除上述2家，整體上櫃公司稅後純益2,497.70億元，年增2.62％，營運動能續揚，與上市公司整體獲利衰退不同，獲利高達623家，占比超過77％。

上櫃公司去年獲利前十大有環球晶（6488）、世界（5347）、元太（8069）、中美晶（5483）、新普（6121）、頎邦（6147）、鈊象（3293）、群聯（8299）、譜瑞-KY（4966）、大國鋼（8415）等，其中以元太年增92.45％，成長不俗，IC設計廠群聯、譜瑞-KY則是呈現年減。

此外，截至目前為止，今年3月合併營收繳出歷史新高紀錄的上櫃公司金穎生技（1796）、環泰（4207）、德英（4911）、新鼎 （5209）、中美晶（5483）、台聯櫃 （5601）、耕興（6146）、沛波（6248）、泰詠（6266）、環球晶（6488）、是方（6561）。