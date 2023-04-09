經統計，近十年來櫃買市場的外資投資比例從2013年的6％逐年成長，截至今（2023）年3月底的20％，可見櫃買海外引資活動已吸引國際資金持續投入。

櫃買中心表示，今後仍將積極辦理各項引資活動，持續為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。

櫃買中心訂於4月12日至14日由總經理李愛玲率隊，前往亞洲金融中心新加坡辦理引資活動，本次係國際邊境逐步開放後，櫃買中心睽違三年再度前進海外舉辦實體法人說明會。

櫃買中心表示，此次說明會係與凱基證券合作辦理，特別邀請大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）、新普（6121）、胡連（6279）、環球晶（6488）及精測（6510）等九家績效表現優異且具有產業代表性的上櫃公司參與，產業有人工智慧（AI）、車用電子概念及精準醫療服務等相關領域，是近期市場聚焦的亮點企業。

櫃買中心表示，此次說明會除將安排海外投資機構法人與上櫃公司高層透過一對一的會談方式，讓投資者能夠深入了解這些優質公司的長期策略與願景外，櫃買中心也將藉機向當地投資機構法人介紹櫃買市場的特色、表彰永續發展的金融商品及上櫃ESG相關指數，預期可吸引國際機構投資人對我國上櫃資本市場的進一步關注。

櫃買中心對於增進國際投資人認識我國資本市場一向不遺餘力，近年來更積極扮演外資法人與櫃買市場掛牌企業間的溝通橋樑，協助優質上櫃公司提升國際知名度。這些努力也逐漸獲得國際機構投資人的正面肯定。