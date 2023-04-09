大批五角大廈機密文件近日流傳在社群媒體，讓美國官員形容是「大規模情報外洩」，其中除了包含美國與北約援助烏克蘭的反攻計畫、美國有關中國、中東、印太地區的機密情資外，文件也涵蓋了美國對烏克蘭、以色列、南韓、英國等盟友的情報。

大批五角大廈機密文件近日流傳在社群媒體，讓美國官員形容是「大規模情報外洩」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，大批五角大廈機密文件近日在社群媒體上瘋傳，其中包含烏克蘭打算何時進行反攻、對俄羅斯軍隊的實力評估，以及中東、印太等國安情報。

報導指出，這些文件顯示美國似乎也在對烏克蘭的軍事、政治領袖，以及南韓、以色列、英國等美國盟友進行情蒐，讓美國與盟國的關係更加複雜，以及讓外界開始質疑美國守住秘密的能力，美國官員們擔憂，此次外洩可能影響美國在全球各地的國安，其中一名高階美國官員形容，此次外洩事件是「大規模情報缺口」。

大批五角大廈機密文件近日外洩，其中包含烏克蘭軍方高層對於烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰役的決策，烏國高官也描繪烏軍處境如「災難」。（圖／路透社）

■外洩文件描繪巴赫姆特之戰危急 情報局長認烏軍處境如「災難」

這批外洩文件凸顯了烏東巴赫姆特（Bakhmut）之役的危急，美方的情資評估指出，「截至2月25日，烏軍在巴赫姆特的行動幾乎遭到俄軍包圍」，文件描述了烏克蘭軍方高層思索如何回應俄軍包圍，烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）最終決定部署情報總局的菁英部隊來擊退俄軍，他當時描述烏軍的處境宛如「災難」。

另外文件也描繪了烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）的顧問馬紹維茨（Roman Mashovets）對巴赫姆特戰事的評估，他提到巴赫姆特守軍的唯一補給道路正遭受砲火攻擊，導致守軍「士氣低落」，因為士兵們知道他們幾乎被包圍了。

當時烏東地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）形容這條補給道路是「最後一根呼吸管」，要求烏軍情報機構下的Kraken部隊支援。

文件也概述了烏軍面臨的嚴重短缺，同時顯示美方似乎對烏克蘭高階軍事將領、政治高層進行情蒐，反映了華府難以清楚掌握基輔的作戰戰略，洩密文件也對外展示了烏軍指揮官的決策。

外洩的五角大廈機密文件顯示，美國評估，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）鼓勵機構員工及民眾參與反政府抗議運動。（圖／路透社）

■外洩文件曝 美國對南韓、以色列情蒐

除了烏克蘭戰爭，外洩文件還疑似包含美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）每日接收的情資報告副本，內容包括南韓政府內部有關軍售烏克蘭彈藥的討論，文件也顯示，美國評估，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）鼓勵機構員工及以色列百姓參與3月襲捲至今的反政府抗議運動。