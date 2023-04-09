大批五角大廈機密文件近日流傳在社群媒體，讓美國官員形容是「大規模情報外洩」，其中除了包含美國與北約援助烏克蘭的反攻計畫、美國有關中國、中東、印太地區的機密情資外，文件也涵蓋了美國對烏克蘭、以色列、南韓、英國等盟友的情報。

大批五角大廈機密文件近日流傳在社群媒體，讓美國官員形容是「大規模情報外洩」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，大批五角大廈機密文件近日在社群媒體上瘋傳，其中包含烏克蘭打算何時進行反攻、對俄羅斯軍隊的實力評估，以及中東、印太等國安情報。

報導指出，這些文件顯示美國似乎也在對烏克蘭的軍事、政治領袖，以及南韓、以色列、英國等美國盟友進行情蒐，讓美國與盟國的關係更加複雜，以及讓外界開始質疑美國守住秘密的能力，美國官員們擔憂，此次外洩可能影響美國在全球各地的國安，其中一名高階美國官員形容，此次外洩事件是「大規模情報缺口」。

大批五角大廈機密文件近日外洩，其中包含烏克蘭軍方高層對於烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰役的決策，烏國高官也描繪烏軍處境如「災難」。（圖／路透社）
大批五角大廈機密文件近日外洩，其中包含烏克蘭軍方高層對於烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰役的決策，烏國高官也描繪烏軍處境如「災難」。（圖／路透社）

■外洩文件描繪巴赫姆特之戰危急 情報局長認烏軍處境如「災難」

這批外洩文件凸顯了烏東巴赫姆特（Bakhmut）之役的危急，美方的情資評估指出，「截至2月25日，烏軍在巴赫姆特的行動幾乎遭到俄軍包圍」，文件描述了烏克蘭軍方高層思索如何回應俄軍包圍，烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）最終決定部署情報總局的菁英部隊來擊退俄軍，他當時描述烏軍的處境宛如「災難」。

另外文件也描繪了烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）的顧問馬紹維茨（Roman Mashovets）對巴赫姆特戰事的評估，他提到巴赫姆特守軍的唯一補給道路正遭受砲火攻擊，導致守軍「士氣低落」，因為士兵們知道他們幾乎被包圍了。

當時烏東地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）形容這條補給道路是「最後一根呼吸管」，要求烏軍情報機構下的Kraken部隊支援。

文件也概述了烏軍面臨的嚴重短缺，同時顯示美方似乎對烏克蘭高階軍事將領、政治高層進行情蒐，反映了華府難以清楚掌握基輔的作戰戰略，洩密文件也對外展示了烏軍指揮官的決策。

外洩的五角大廈機密文件顯示，美國評估，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）鼓勵機構員工及民眾參與反政府抗議運動。（圖／路透社）
外洩的五角大廈機密文件顯示，美國評估，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）鼓勵機構員工及民眾參與反政府抗議運動。（圖／路透社）

■外洩文件曝 美國對南韓、以色列情蒐

除了烏克蘭戰爭，外洩文件還疑似包含美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）每日接收的情資報告副本，內容包括南韓政府內部有關軍售烏克蘭彈藥的討論，文件也顯示，美國評估，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）鼓勵機構員工及以色列百姓參與3月襲捲至今的反政府抗議運動。

文章來源：Leaked Pentagon Documents Reveal Secrets About Friends and Foes
文章來源：U.S. Pushes to Assess Damage From Leak of Purported Files on Ukraine War
文章來源：Leaked Pentagon documents show spies are deeply ingrained in Russian intelligence services and Putin's army is ravaged after a year of fighting - but also reveal US is spying on ALLIES including South Korea, Ukraine and UK
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