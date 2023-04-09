飼主毛先生分享，只用牽引繩不裝籠對貓咪比較舒服，也歡迎其他貓咪一起做朋友。（劉彥宜攝）

台北捷運一日限定寵物專車9日登場，活動邀請36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，飼主也喊出希望寵物專車成常態。（劉彥宜攝）

台北市長蔣萬安分享，大寶最近吵著要養貓，雖然已有三寶但再多一寶也不錯，現在思考規劃中。（劉彥宜攝）

台北捷運一日限定寵物專車9日登場，活動邀請36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，台北市長蔣萬安也登上寵物專車與飼主、寵物互動，蔣萬安表示，不排除未來變為每年固定專車，但仍要看未來頻率、車廂規劃。且大寶最近也吵著要養貓，「想想再多一個寶也不錯」。

蔣萬安表示，寵物專車試辦做好相關規劃，如犬、貓分乘不同車廂，每節車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，各車廂配置1名清潔人員隨車維護環境整潔，專車使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，專車將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

蔣萬安分享，以前有養過狗，狗狗貼心聰明，貓咪則是可愛有個性，大寶最近也吵著要養貓，正在和太太石舫亘討論，「因為現在有三寶，但想想再多一個寶也不錯，所以我們正在思考規劃。」

至於寵物專車是否變為每年固定活動？蔣萬安回覆，不排除，試辦後看未來頻率、車廂規劃，先從第一步開始推展，未來將調整精進。路線也會隨時調整，廣納飼主意見。

然寵物沒有關籠，發生爭吵如何處理？對於隨地便溺是否會有配套措施？蔣萬安說道，寵物均使用牽引繩，並考慮到各種請況，配有獸醫師、行為訓練師及清潔人員。

帶著柴犬搭車的飼主廖先生分享，平常就會帶寵物出門，但今日活動特別，柴犬也特別激動，許多飼主都有使用外出袋、推車，但如果遇到只有用牽引繩的就會多加注意。若寵物專車成為常態性也不錯，希望政府在友善動物部分可以做得更好。

乘客毛先生則帶著貓咪搭乘，他說，只使用牽引不關籠讓貓咪比較自由、舒服，也享有更多活動空間，否則貓咪不願意進籠子就會抗拒出門，對於貓咪也是認識新朋友的好機會。同時希望寵物專車成為常態性，提高便利性。

至於是否擔心與其他貓咪產生摩擦？毛先生回覆，不擔心與其他貓咪互動，只怕自家貓咪太熱情，讓其他寵物不開心，歡迎毛小孩一起玩。

隨車搭乘的王姓獸醫師指出，對於寵物專車有受基本訓練，包含狗打架的外傷處理，貓咪部分則比較需要協助放鬆，如在外出袋放貓草、玩具等。