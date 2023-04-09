大陸於昨（8）日起進行連續3天的環台軍演，對此，美國在台協會（AIT）指出，美方有信心能確保台海地區的安全及穩定。

對於陸方的大動作，AIT發言人告訴《路透社》（Reuters），美國正在密切關注，他提到總統蔡英文過境美國，符合美國長期以來的做法及政策，北京不能以此為藉口反應過度。

該發言人說明，美中之間依舊擁有順暢的溝通管道，美方的態度也像過往一樣，呼籲各方都應克制、不要改變現狀；他並強調，美方有充足的資源及能力可以確保台海地區的和平及穩定，且對此感到自信。

國防部今說明，昨日上午迄今日上午6時止，偵獲共機71架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次，共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

自今晨起，大陸又陸續派遣蘇愷30、殲11、殲16、空警500等型機多批多架次，以及多艘船艦於區域內活動，國軍嚴密監控、掌握相關動態，並由在航任務機、艦及地面飛彈系統適切應處。

另外，國防部呼籲，國人勿受虛、實併用，意圖影響國人心理之認知戰手法影響。