蔡英文總統與美眾議院議長麥卡錫在加州會面，7日返抵國門後，共軍昨宣布一連3天發動圍台軍演。對此，行政院副院長鄭文燦今（9）日怒嗆，讓全世界看到中國是和平的破壞者，而維護台海和平與穩定，確保台灣安全，這是全世界民主國家共同的利益。

中共東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅8日宣布，從4月8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，強調是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

對此，鄭文燦今南下高雄出席活動時回應，「中國圍台軍演，只會讓全世界看到它是和平的破壞者，我想我們的政府都會沉著面對」，海巡署的弟兄們也在24海浬的第一線上全程監視，做好該做的工作，「我們不示弱、不迴避，也不畏懼，3不政策確保臨海的安全，這是我們的底線」。

針對美國眾議院外交委員會主席麥考爾接受福斯新聞頻道專訪時表示，如果中共侵略台灣，美國會考慮出兵。鄭文燦強調，維護台海的和平跟穩定，確保台灣的安全，這是全世界民主國家的共同利益。

鄭文燦直說，相信德不孤，必有鄰，中國對於整個區域安全跟全球的穩定都構成挑戰，那麼台灣正是這個安全裡面不可或缺的因素，台灣應該要團結對外，面對這個情勢。