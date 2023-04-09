國民黨台北市第7選區立委黨內初選爆發「芯費大戰」，國民黨前副主席郝龍斌8日喊出「痛苦的選擇」，力挺現任立委費鴻泰。國民黨立委鄭麗文今陪同費鴻泰掃街拜票，她解釋，大家是因為看到費鴻泰初選選成這樣，感到很痛苦，不願讓大家看到國民黨不團結的一面。

挑戰費鴻泰的徐巧芯昨說，郝費2人認識10年以上，力挺在所難免，郝也有跟她說加油。她並調侃稱，郝龍斌說是痛苦的決定，代表郝支持費鴻泰也很痛苦，「我希望支持徐巧芯是快樂開心的。」

今費鴻泰被問到相關問題時，交由鄭麗文回答，鄭說，大家是因為看到費鴻泰初選選成這樣，心裡感到很痛苦，不願意讓大家看到國民黨不團結一面，相信所有人都希望這場初選能趕快順利結束。

鄭麗文也謙虛說，今天來幫費鴻泰，榮幸的是她，而不是費鴻泰，「費委員真的太客氣了，這四年能在立院跟費委員並肩作戰是我莫大榮幸，也從費老大身上學到許多，費老大一通電話我馬上就來了」。