命理專家雨揚老師在臉書上分享4／9～4／15的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖蛇、兔、猴，其中生肖蛇在事業上能不斷蒸蒸日上，並且能有效帶動業績成長；生肖兔桃花運旺，單身者可與心儀對象去參觀藝術展覽，能使感情更加親密；生肖猴則是財運旺，可多向善於理財的長輩請益，能讓進財更加豐沛。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運平穩，辦公室的相處氛佳，能心無旁騖地專注在工作上，遇到問題也能順利解決。感情運低迷，單身者因工作而再三推遲與朋友們的聚會，導致關係逐漸變得疏離；有伴者與伴侶在處理事情上觀念不合，出現言語摩擦，甚至爭吵，建議找時間與另一半冷靜地溝通。財運不錯，可透過經營網路商城來增加收入，賺取更多財富。

▍生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運旺，積極正向的態度能在工作上無往不利，主管也願意提攜，做可靠的後盾。愛情運佳美，單身者可透過社團活動，結識志趣相投的新對象，可把握機會邀請對方出來見面，增進感情；有伴者可主動下廚，為伴侶做份晚餐，不僅能讓另一半感覺到貼心，還能增進彼此間的甜蜜情感。財運平平，投資股票前應三思而後行，就能提高獲利機率。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業遇到考驗，提出的企劃案可能不合上司心意，被要求重新撰寫，建議換個角度思考，有助順利通過考驗。愛情運欠佳，單身者雖能遇見心儀對象，但對方只將你當成朋友，較難發展成戀人關係；有伴者與伴侶容易因財務問題而產生摩擦，建議將每筆收支都記錄清楚，就能避免誤會。財運偏弱，近期在投資時易出現資金周轉不靈的情況，須謹慎注意。

▍生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運亨通，與部門同事的合作狀況良好，能順利完成多項企劃專案，受到上司賞識，在公司的聲望提高。桃花運美滿，單身者可與心儀對象一同參加藝術展覽，能讓彼此感情更加親密；有伴者可與伴侶去餐廳享受浪漫的晚餐，創造甜蜜的生活日常。財運尚可，近期可多研究金融商品，有機會獲得一筆財富進帳。

▍生肖龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場福星高照，因出色的工作能力被主管看重，而被指派去執行重要專案，只要積極投入、全力配合，必能成就一番事業，前途無量。愛情運不錯，單身者可主動送禮給廠商，建立良好的情誼，令業務合作更有默契；有伴者可適時地和伴侶分享生活中的點點滴滴，增進彼此間的情感交流。財運頗旺，透過有計畫性的理財，有助快速累積到一桶金。

▍生肖蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運節節攀高，由於發想的行銷文宣夠吸睛，被轉發到社群，讓商品詢問度大增，有效帶動業績成長。感情運勢佳，單身者熱心助人，讓周遭的人感受到溫暖，也替自己樹立起良好形象；有伴者可幫另一半準備水果禮盒，讓對方吃在嘴裡，甜在心裡。財運暢旺，可蒐集到有利的投資情報，做出正確的交易判斷，順利賺進較高的報酬。

▍生肖馬

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場上困難重重，近期可能承接前同事留下的棘手業務，須耗費大量的時間去處理，且注重每個細節層面，才能盡早完成任務。感情陷入瓶頸，單身者因聽到他人的惡意批評，而開始自我懷疑，應學會理性看待，不必太過在意；有伴者和伴侶交往一陣子後，對彼此失去新鮮感，關係逐漸冷淡。財運不濟，易因心情低落而亂花錢，導致開銷突然暴增，生活費銳減。

▍生肖羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作表現平穩，多觀察前輩的處事方法，並在遇到困難時主動請益，才能快速進步，得以承擔重責大任。感情運不理想，單身者切勿為了討好他人，一味地委屈自己，應保底線，避免內心受傷；有伴者應學會信任伴侶，別處處展現出質疑的語氣，會令對方不悅。財運普通，可嘗試減少購買手搖飲的頻率，改成多喝開水，將能多出不少零用錢。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業水漲船高，能根據部門成員的專長，合理分配工作，讓團隊效益大幅提高，部門績效名列前茅，廣受各方好評。桃花朵朵開，單身者可多和心儀對象聊天談心，透過言語上的交流，能讓雙方的關係更進一步；有伴者感情基礎穩定，有望在長輩的祝福下，步入人生的下個階段。財運興旺，可多向善於理財的長輩請益，能帶來更多實質上的收益，讓進帳更豐沛。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★

工作運不穩，近期在職場上將面臨一些考驗，讓事業熱忱逐漸降低，建議別太灰心，只要把吃苦當吃補，必能做出一番好成果。感情甜蜜繽紛，單身者可在好友的協助下，順利結交適合自己的對象，開展浪漫戀曲；有伴者總會在伴侶情緒低落時，給予大大的擁抱和支持，讓雙方感情有增無減。財運大起大落，雖有賺錢的本領，但有時容易跟風團購，較難有大額存款。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，在部門耕耘多年，累積不少人脈，近期有望參與高層會議，讓職場能見度大增，升遷之路指日可待。桃花能量匱乏，單身者在感情中顯得有些悲觀，小心過於負面的言行舉止，易嚇跑心儀對象，讓戀情無疾而終；有伴者容易放大伴侶的行為，讓另一半備感壓力，感情陷入冰點。財運亨通，可多向長輩請益不動產資訊，有助於購置房產，帶來財富契機。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場如日中天，在會議上能提出別具新意的創意靈感，讓主管為之驚豔，舉薦擔任該專案的負責人。愛情運欠佳，單身者與人相處時，可將微笑掛在嘴邊，才不會因表情嚴肅而讓對方感到壓力；有伴者較少主動聯繫伴侶，讓另一半感受不到關心與付出，內心十分不平衡。財運普通，進軍金融市場時，不宜聽信來路不明的小道消息，應做好長遠的投資計畫，才能增益財富。