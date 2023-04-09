因應即將登場的國際寵物日，台北捷運特別推出寵物專屬列車，引起寵萌族高度關注。第一金投信表示，近2年越來越多動態與靜態創意行銷活動結合寵物友善主軸，以及早成為寵物家庭必備的寵物健檢及保險需求等，代表家庭消費總額中寵物支出占比將逐步提高。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人劉郁伶指出，包括高露潔、通用磨坊、雀巢等美國主要寵物食品商，未來3年預估總體營收複合成長率在3.9～4.3％間，但寵物食品部門的營收複合成長率則達5.5～10.1％間，顯示寵物食品業務成長性較其他業務高。

劉郁伶說明，儘管一年多來食品商利潤率受通膨、人力成本等壓抑，但寵物部門仍享有相對其他領域更高利潤率，近年利潤率平均約22.9％、今年估約20.5％，高於一般食品商平均的約12.6％，也反應寵物食品商利潤率較能抑禦通膨壓力，且營收動能維持強勁成長。

觀察毛小孩經濟的投資趨勢，劉郁伶強調，現階段較看好的毛小孩相關產業標的，包括醫療、必須消費等，針對寵物專屬用藥市占持續擴大的廠商，食品業部份則相對較看好具備品牌價值、定價能力標的。銷售通路方面，則看好大型零售商與寵物線上零售商等。

劉郁伶表示，在民眾將寵物視為家庭成員之際，擬人化、精緻化與多元化趨勢使寵物的健康與照護觀念更加提升，如過往寵物相關食品與藥品可能要到寵物店、寵物醫院採買，現在無論到大賣場甚至是連鎖藥局、美妝店等，都可看到寵物食品、寵物藥品專區。

第一金投信觀察，企業為尋求營運新成長動能，也要結合新生活型態驅動力，寵物經濟勢必將成為中長期重要的趨勢型產業投資焦點。