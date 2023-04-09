台南市第1處精神障礙者協作模式服務據點知南會所。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府社會局結合社團法人台南市穀禾粒粒身心關懷協會，在新化區開辦全市首處精神障礙者協作模式服務據點知南會所，從去年7月開辦至今成員人數穩定成長，目前已達25人，提供精神障礙者多元的社區支持服務。

踏進知南會所，空氣中彌漫著輕鬆的氛圍，落地窗前會所成員、職員各司其職在中島準備著午餐、在桌前處理行政事務，牆上還掛著大家完成的流動畫。知南會所除了工作日外，也會定期外展關懷會員及其家庭，各項據點營運大小事項，如中午菜色、工作認領者、社區參與活動等，都依成員們討論的結果辦理。

成員小志表示，之前從來沒有做過線上登錄工作，很想學學看，在會所透過其他成員的教導，已經從不會到會，以後也可以教別人。家屬跟工作人員分享小志學會這件事後，帶給小志滿滿的自信心。

社會局指出，精神障礙者在社區中生活並不容易，為穩定精神病徵，往往必須定時服藥；但因藥物造成的副作用，像較為遲緩的行動或應對，都可能造成他們重返職場或人際互動產生困難，為此該局結合穀禾粒粒協會開辦全市首處精障協作模式據點，讓障礙者可以在充分支持的環境內，透過工作日設計與職員、其他成員共同分工完成各項任務，也透過共同運作據點，拓展人際或就業前準備。

穀禾粒粒理事長李靜怡也說，取名「知南會所」除因為據點位在台南外，也來自「知難」的同音字。根據多年的服務經驗，團隊深知精障者身心平衡地在社區中生活不是一件容易的事，期透過知南會所的運作，發揮功能，以專業及系統化的工作方式，支持精神障礙者及其家庭。

社會局長盧禹璁認為，精神障礙者過往因新聞事件報導，導致不少民眾對他們較不了解或印象較為負面，不知道如何提供協助或不敢與他們互動。其實多數精障者只要穩定服藥，精神病徵均可妥為控制，該局為支持精神障礙者除已設置4家以照顧精障者為主的身障機構外，也積極發展社區支持服務，預計今、明年將再於市區、大新營地區各設置1處協作據點。