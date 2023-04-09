共軍軍演，多架機艦侵擾台海，總統蔡英文密切關注，昨（8）日結束跟美國國會議員訪問團的交流後，隨即回到總統府聽取簡報，卻遭質疑沒有軍方人士。對此，總統府今表示，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。

針對國安會前副祕書長楊永明稱，蔡英文昨日聽取安全簡報時「沒有軍方人士、不尊重專業」，總統府發言人林聿禪表示，相較於楊前副秘書長任職的當年，現在的國安會與國軍建立即時的整合同步資訊，透過這項系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。

她說，可以理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言。

林聿禪強調，在中國持續在台海及區域周邊進行各項演習，破壞區域穩定的同時，國安單位與國軍正全天候堅守崗位、守護國家安全之際，也請國人給予他們最大的支持與鼓勵，這類不確實、非專業，可能淪為對方操作、混誤認知的言論，應該適可而止。