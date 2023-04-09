共軍環台演習正在進行，大陸官媒《人民日報》今日刊出文章稱，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，呼籲民進黨政府展現更多誠意，把握住恢復兩岸交流的機會，盡快取消種種不合理的限制，早日實現兩岸交流往來正常化。

《人民日報》今日在6版刊出「觀滄海」文章〈早日實現兩岸交流往來正常化〉。文章首先指出，春暖花開之際，兩岸往來交流活動持續回暖，其中包含前總統馬英九赴大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生交流。文章稱，早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期望。

文章指稱，大陸方面順應民意，秉持「兩岸一家親」理念，在疫情防控進入新階段的形勢下，積極推動恢復、擴大兩岸交流合作：持續推動「小三通」全面復航；邀請台灣主要工商團體來大陸參訪、洽談合作；對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資訊；促請台灣方面恢復兩岸直航航點；批准新設立9個海峽兩岸交流基地；恢復台灣地區冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入等。

文章話鋒一轉稱，反觀民進黨當局，蓄意阻撓兩岸交流往來，編造各種藉口對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，對恢復兩岸交流拖延推諉。粗暴阻擋大陸弔唁星雲法師代表團赴台，限制大陸遊客赴台，「小三通」僅限金門、馬祖民眾及當地大陸配偶申請；民進黨當局阻擋兩岸交流的行為違背民意，不得人心，損害兩岸同胞利益福祉。

文章最後強調，要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。兩岸各領域交流合作開展30多年，具有深厚基礎和內在動力，是大勢所趨。兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，和則兩利、合則雙贏。民進黨當局的逆流之舉難擋兩岸融合之勢，呼籲民進黨當局展現更多誠意，把握住恢復兩岸交流的機會，盡快取消種種不合理的限制，早日實現兩岸交流往來正常化。