《無法離開的人》募資上線受熱烈迴響（希望影視行銷提供）

《無法離開的人》再獲法國新影像藝術節攝影特別提及獎，圖為演員黃姵嘉（希望影視行銷提供）

榮獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎的VR作品《無法離開的人》再傳捷報！一一年一度的法國新影像藝術節（NewImages Festival）今公布得獎名單，《無法離開的人》再獲攝影特別提及獎，導演陳芯宜得知獲獎後表示：「謝謝評審與NewImages影展！這是第一個VR攝影獎項，很新鮮！第一時間我立刻告訴攝影指導廖敬堯、技術總監全明遠、美術指導涂碩峰，VR攝影打造的是一整個空間，在他們與團隊的支撐下，才能如此挑戰360電影在攝影空間與敘事上的極限，希望《無法離開的人》能越走越遠，將台灣1950年代前輩們的精神帶到全世界。」

而本片的攝影指導廖敬堯也開心表示：「攝影之於VR，都是從零開始，層層疊疊地建構起來。因為導演燃起的火苗、眾人的專業接力，才有打動人心的畫面。這個獎項，是對技術團隊最大的鼓舞。」法國新影像藝術節被視為國際 XR 產業指標性展會，是法國最大沉浸式藝術節，台灣能在國際影展上再次發光，十足可貴！

而昨公布的將於2023年5月6日至7月2日於北師美術館推出的「無法離開的人」展覽，在展覽及募資訊息公布後，也獲得熱烈迴響，許多人紛紛表示期待與支持，也讓導演陳芯宜相當感動，感性表示：「衷心感謝每一位給我們力量的大家」。

《無法離開的人》由行者影像及邊境映象聯合製作，林鉅、許時豪、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵等人主演，以綠島人權文化園區蠟像館為啟發點，劇情融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間，跨越國界與世代，喚起人們對於創傷記憶與人權議題的共感，「無法離開的人」展覽由北師美術館與國家人權博物館共同主辦，從陳芯宜導演的同名VR作品出發，專為VR影片的沉浸感所打造的展覽。