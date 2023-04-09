國立屏東特教學校推廣適應體育及提倡身心障礙者運動，今天由校長許弘憲帶領「屏特潮礙動融合運動社團」成員與台師大教授姜義村「愛運動動無礙」團隊共同參與台中羅布森伴城路跑活動，期藉由參與各項活動鼓勵孩子走出學校、邁向世界。

為保障身心障礙學生權利，教育部國教署近年來致力推動融合教育，除持續補助學校建置無障礙空間環境、改善增加普通高中資源班教師人力、調增特殊助理人員經費外，並鼓勵學校透過辦理活動讓學校行政同仁、普通班教師、家長更了解融合教育的意義並能共同推動。

屏東特教學校讓學生參與台中羅布森伴城路跑，許弘憲表示，本次活動是電動輪椅生家庭首次走出戶外參與賽事，學校於前一日安排輪椅生家庭搭乘無障礙巴士到台中，並讓學生感受人氣鼎盛的逢甲夜市及體會排隊人氣小吃，給學生留下難忘的回憶。

為鼓勵身心障礙學生參與體育運動，屏特潮礙動融合運動社團有3位電動輪椅生、4名智能障礙學生報名了本次路跑活動，並由教師、眷屬一同陪跑，途經台中中央公園的風景，除倡議運動平權理念，也希望藉由活動豐富身心障礙學生的假日生活。

教育部國教署表示，為落實融合教育理念，讓學生享有平等、不歧視、機會均等之教育權，111年有辦理數場特殊教育教師相關增能研習，未來也會持續透過融合教育的宣導，讓學校師生了解融合教育之目的，也鼓勵身心障礙生參與各項活動，增加與一般生溝通互動機會，共同為身心障礙生之平權努力。