竟然有小吃食材叫「樓梯」？旅遊網紅「布萊N 機票達人」日前到墾丁旅遊，在墾丁大街買東山鴨頭時發現菜單裡有一個食材叫「樓梯」，前所未見，好奇這是什麼。對此，許多南部人跳出來解答，「樓梯」是形狀很像樓梯的豆製品，只有南部才有。

「布萊N」日前在臉書發文，清明連假到墾丁玩，在東山鴨頭攤位發現新食材，居然在賣「樓梯」，看了一頭霧水，詢問網友「大家都知道『樓梯』是啥嗎？我承認我今天才知道……」。

文PO出後，許多高雄人跳出來解答，「形狀很像樓梯的豆乾，很好吃」、「滷味和東山鴨頭一定要點樓梯啊，高雄人路過」、「樓梯吃起來像豆皮，但比豆皮好吃」、「就是網狀的豆製品啊，很像蘭花乾」、「樓梯是南部滷味限定！好吃」、「樓梯不是滷味攤都有的，每次必點」。

圖左邊是意麵，右邊是「樓梯」。(翻攝自布萊N 食宿人生FB留言區)

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此外，還有內行網友加碼說，不只「樓梯」，南部滷味還有賣「天梯」、「口香糖」，「天梯是豬牙齦，口香糖是鴨腱腸」、「滷味攤還有一種商品叫口香糖，也是南部人才知道的名詞，我高雄我驕傲」。