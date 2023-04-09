美國阿拉斯加州地廣人稀，經常可見野生動物四處巡遊，有一隻麋鹿在尋找食物時，意外看見醫院大廳裡的植物，決定進去大快朵頤一番，整個過程被一旁圍觀的民眾拍了下來。

「叮咚！」醫院自動門打開，走進來的不是病患，而是一頭麋鹿。根據美聯社報導，安克拉治市「天佑阿拉斯加健康園區」（Providence Alaska Health Park）醫療大樓的保全人員周四（6日）接獲通報，有麋鹿闖進一樓大廳，似乎是受到了景觀植物的吸引。

美國阿拉斯加州一間醫院6日遭麋鹿闖入，目的是享用大廳裡栽種的景觀植物。

保全主管休斯（Randy Hughes）表示，這隻聰明——或者說是幸運的麋鹿觸發了自動門上的感應器，順利走進大樓，引來好奇民眾圍觀，「不是天天都會發生這種事，所以每個看到的人都很興奮，忙著拿起手機拍照。」

這隻麋鹿一心一意吃著室內植物，沒有注意到自己已經造成轟動。

後來出於安全考量，保全人員決定圍成一個半圓，將麋鹿趕出門外。他們甚至抓起麋鹿吃過的植物作為誘餌。

「我想牠大概受夠了大家看牠吃東西，」休斯說。這隻麋鹿離開大樓，在車道上停留了一會兒，最後前往大樓另一側睡覺，度過一個下午。

這不是第一次有麋鹿進入醫院大樓，以前還曾經有熊試圖進入急診室。「在醫院裡，從來沒有無聊的時候，」休斯說。