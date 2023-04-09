石油輸出國組織與夥伴國(OPEC＋)意外宣布5月起大幅減產原油影響，推升國際油價上漲，中油宣布明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.1元，調漲後，95無鉛汽油衝上每公升31元大關，92無鉛汽油與98無鉛汽油也分別來到29.5元、33元、超級柴油每公升達27.8元。

中油表示，本周受OPEC＋意外宣布5月起大幅減產原油影響，國際油價走揚，令浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲7.55美元，納入新台幣兌美元匯率，依公式計算漲幅為7.98％，汽、柴油每公升原應大漲1.9元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.0元及1.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元，汽、柴油各共吸收1.3元及1.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.6元及0.1元。

依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整1.3元及1.9元均由中油吸收，累計112年至3月底止，中油共吸收約25.94億元。