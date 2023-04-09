桃園市環保局說，大溪低碳寧靜轉運站6月底前可完成與交通局之點交恢復為停車場使用。（呂筱蟬攝）

桃園市政府2020年起利用大溪停二停車場設置低碳寧靜轉運站，讓物流車在此卸貨，改由電動車前往老城區內商家送貨，然而大溪老街每到假日塞車，此舉也讓老街停車空間銳減，居民和遊客大感不便，環保局去年底評估轉運站遷移，至今卻遲遲未有下文，也讓居民痛批實在沒效率。

當地福仁里長黃春成指出，低碳轉運站設在大溪老街內並不合適，雖然有在運作，但發現還是有不少物流車直接開進老街內送貨，之後使用轉運站的物流業者也逐漸變少，大溪老城區停車空間本來就少，如果轉運站功能不彰顯，居民希望該處能盡速恢復成為停車空間，也能舒緩老城區停車位不足問題。

桃園市議員陳治文指出，當地居民對於低碳寧靜轉運站的立意良善是支持態度，不過大溪老街假日交通壅塞是老問題，轉運站又讓原有的數十格停車位消失，假日遊客湧入不斷在老城區裡繞行找車位，不僅是交通問題也是環境上的負擔，建議相關單位可將轉運站遷移至月眉停車場或是其他地方，讓民眾停車更便利，也對大溪觀光小鎮環保加分。

桃園市環保局回應，大溪寧靜低碳轉運站原為停車場用地屬於交通局，地上物則為大嵙崁環境永續發展基金會財產，目前已上報環保署將解散該基金會，預計4月召開臨時董事會處理相關事宜，而後續轉運站的搬遷，牽涉到地上物拆除及場地恢復等，預計6月底前可完成與交通局之點交，恢復為停車場使用。桃市府交通局則說，經評估現今轉運站用地應可規畫設置40個汽車停車格。

環保局也說，在大溪老城區設置低碳寧靜轉運站屬於示範計畫，在這段期間，物流業送貨的轉運過程中，確實也達到低碳效益，當初也評估大溪老城區內巷弄狹小，並不適合大型物流車輛出入，無奈轉運站用地的選擇出了問題，當地民眾仍希望以停車為優先考量，未來相關計畫會更積極納入地方民意。