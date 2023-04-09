新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」即起至26日開放申請，名額共計780名，總獎助金逾千萬，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，即可申請本獎學金。其中含高中職組445名、每人核發1萬元；及大專院校組335名、每人核發2萬元。

教育局表示，新北市辦理高級中等以上學校學生獎學金，已邁入第14年，累計發放上億元獎學金，造福逾1萬名學子。凡設籍新北市滿6個月以上，在國內公私立高級中等以上學校，包含高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，即可申請本獎學金。身心障礙生及低收入戶學生優先錄取，一般生亦可申請，詳細資訊請查詢「新北市高中以上學生獎學金申請網」（https://award.ntpc.edu.tw/）。

瑞芳高工應用英語科高三學生薛翎恩於去年獲獎，她表示，父親早逝，媽媽獨自養家，後因疫情及身體因素，母親無法再工作，於是，家中經濟需靠補助或親戚幫助。自己將獎學金用於支應學習及必要的開銷，讓家庭獲得支持。獎學金同時也激勵自己繼續努力，希望未來能經濟獨立，讓媽媽過上更好的生活。