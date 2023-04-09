中國中小企業協會9日發布，今年第一季中國中小企業發展指數為89.3，比去年第四季上升1.3點，升幅為2020年第四季以來最高。中國中小企業協會秘書長謝極認為，預計第二季的中小企業仍會保持一定的經濟增長速度。

央視新聞報導，今年第一季，中國中小企業發展指數的分項指數和分行業指數均全面回升。8個分行業指數中，住宿餐飲業、交通運輸業和訊息傳輸軟體業指數升幅最高；8個分項指數中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數和效益指數上升較為明顯。

謝極認為，主要原因是穩經濟政策靠前部署，生產生活秩序逐步全面恢復，並一直保持著良好的恢復勢態；比如開工率在75％以上的企業佔比達到了56％，第一季就上升了25個百分點，達到了一年來最高點。

中國中小企業協會的調查還顯示，去年下半年以來，大陸加大了重點項目的投資，各地投向基礎領域、短板（形容短處）領域、科技創新領域的項目和計劃增多，給處於產業鏈中的中小企業帶來了很多新的發展機遇，也增強了中小企業對未來的信心，第一季企業擴大再生產的投資意願有所回升。

此外，隨著今年以來經濟循環加快暢通，多項減稅降費政策延續，鼓勵消費新措施推出，也推動了市場需求逐步恢復，中小微企業市場預期明顯恢復。在調查的8個行業中，國內訂單指數和銷售量指數均上升。

謝極指出，服務業指數恢復勢頭強勁，住宿餐飲業的國內訂單指數升幅最高，上升3.6個點，是兩年以來的最大升幅。

謝極表示，第一季的企業生產經營、經濟效益、市場狀況都有所改善，特別重要的是企業信心指數大幅上升，這為今後的發展奠定了比較好的基礎，預計第二季的中小企業仍會保持一定的經濟增長速度。