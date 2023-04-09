天使9日成功取得本季主場首勝，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）連續兩戰轟出全壘打，大谷翔平也有安打和得分表現，和前一場很像，不過此戰的結果天使9比5逆轉擊敗藍鳥。這場是精彩的打擊戰，雙方共出動11名投手，天使左投安德森（Tyler Anderson）先發4.2局遭換下無關勝敗。

藍鳥第3局藉著畢謝特（Bo Bichette）、查普曼（Matt Chapman）各1發兩分炮取得4分領先。該局下半天使厄薛拉（Gio Urshela）打成內滾，藍鳥游擊手畢謝特出現離譜失誤，把球踢到外野去，結果厄薛拉一路衝上三壘，紀錄上給了一壘打與失誤，實質上是「內滾三壘打」！果然厄薛拉很快就被隊友內滾送回得分。

4局下卓奧特四壞保送上壘，後面大谷翔平擊出右外野平飛二壘打，這球不夠深遠，卓奧特只跑到三壘。禁賽回歸的安森尼阮棟（Anthony Rendon）以內滾拿到1分打點。大谷翔平進佔三壘，被隊友瑞福洛（Hunter Renfroe）適時的二壘打送回得分。

第5局藍鳥史普林格（George Springer）擊出中外野深遠飛球，外野手卓奧特跳起來也接不住，陽春全壘打。天使投手安德森撐到兩出局兩人在壘還是被換下，退場時還落後給藍鳥。不料該局下半天使就逆轉了，瑞吉福（Luis Rengifo）上來就是1發陽春炮，藍鳥緊急換投對付卓奧特，卻被他大棒轟出3分炮！這也是天使超前比分的勝利打點。

8局下瑞福洛追擊了1發兩分彈，這是他加盟天使的首轟，幫助天使確保勝利。藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、畢謝特都是3安猛打賞，兩隊各敲10安與3轟。卓奧特與大谷翔平都是3打數1安打，阮棟4支2攀上0.200打擊率。