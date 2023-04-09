針對2024新北市立委新店選區人選，國民黨內戰持續中，現任議員劉哲彰表態挑戰現任7連霸立委羅明才，目前雙方參選意志都十分堅定，因此不排除透過初選決定由誰出戰，不過現在有其他藍營在地議員表態力挺羅，包括陳儀君及黃心華，不僅與羅明才同框拍攝文宣，還傳出新店共有68名里長連署支持。

面對新店選區的內戰，國民黨新北市黨部主委黃志雄日前就表示，若無法協調，將透過初選機制決定人選，但有地方人士示警，若為世代交替，而沒有謹慎評估適當人選，恐讓新店「藍天變綠地」。

現在亦有藍營新店在地議員陳儀君及黃心華出面表態羅明才，陳儀君表示，多年來許多重要建設都是與羅明才合作完成，因此希望選民可以支持羅明才繼續爭取連任。

黃心華也表示，國民黨團結一致才有機會贏回2024，而且表示為了地方著想，若是劉哲彰投入立委選戰，導致國民黨在新店少一席議員，地方建設款4年就會減少4800萬。

陳、黃除了表達力挺羅的態度外，3人也合體拍攝文宣，爭取民眾在黨內初選時能夠支持羅明才，讓他順利通過黨內初選。另外，在新店也傳出，目前共有68位里長連署支持羅明才。