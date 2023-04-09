美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）8日指出，台灣如果遭受中國大陸侵略，美國將會把出兵一事納入考慮範圍，民進黨立委許智傑9日指出，美國總統拜登上任後，至少4次表態中國犯台美國將會出兵，顯然「台美防衛一體的原則已經相當明確化」。

麥考爾日前率領美國跨黨派議員來台，期間麥考爾接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時指出，如果中國侵略台灣，美國可能派兵保台。

對此，許智傑對此受訪指出，拜登上任總統後至少4次表態，中國犯台美國將會出兵，再加上眾多護台法案為基礎，台美防衛一體的原則已經相當明確，政府仍然希望兩岸和平，建構刺蝟台灣，做好萬全準備，避免中共侵略世界的野心繼續擴張。

此外，美國媒體彭博（Bloomberg News）報導，麥考爾和共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）表示，他們8日與蔡英文總統見面時，有討論到要將「星鏈」（Starlink）系統引入台灣，有助於提高台灣對中國的嚇阻能力，還說此議題是雙方會談中的「建設性要點」之一。

許智傑表示，星鏈是防止斷網的關鍵技術，雖然傳遞速度沒有現在的電纜快速，但是面對中共封鎖的時候，星鏈將是對外通訊的窗口，我國數位部也在積極發展相同的低軌衛星技術，未來如果與國際合作發展台灣版的星鏈，台灣的數位韌性將會大大提升。