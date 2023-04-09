據韓國國防部9日消息，韓朝通過軍方通信線路進行的例行通話連續3天未能接通，韓軍方表示，將關注朝方通信線路出現問題或拒接電話以表達對韓美聯合軍演等等抗議的可能性。

韓聯社報導稱，韓國國防部表示，兩軍之間當天上午的例行通話未能接通。通常韓朝每天上午9時和下午5時進行例行通話，周末只通過軍事通信線路聯絡。此前兩天韓朝通過聯絡辦公室（韓朝聯辦）和軍方通信線路進行的例行通話均未接通。

報導說，韓國軍方表示，將關注朝方通信線路出現問題的可能性或拒接電話等相關情況；若是拒接，則有可能是朝鮮藉此抗議近期韓美聯合演習、美軍向半島出動戰略資產、聯合國人權理事會通過朝鮮人權決議等。報導繼續說，韓國軍方將於下午4時再次嘗試與朝方進行例行通話。

朝中社2日刊發題為「戰爭狂人的妄動必將付出代價」的評論文章，對韓美上月舉行的「自由護盾」、「雙龍」登陸演習等聯合軍演予以強烈譴責；文章警告稱，既然美國和韓國對朝鮮露骨地軍事挑釁，那麼「我們的選擇也將會是與之相應的...對那些不怕核的狂妄瘋子來說，戰爭遏制力不見效的話，那麼我們的核下一步會怎麼用，這顯而易見。若他們真正不願遭到難以想像的慘禍，就必須深思熟慮。他們要切記，妄動必須付出代價。」