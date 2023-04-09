台南市長黃偉哲訪日時，在歡迎交流會上致詞。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲4月初率市府團隊前往日本訪問時，與日本東北地區多名知事、市長會晤，促進兩地交流。黃偉哲表示，台灣與日本是世界上交流最頻繁的2個國家之一，從城市、民間等基層互動，讓雙方情誼更深厚，也對兩國關係有正向的發展。

訪日期間，由仙台市長郡和子主持的歡迎會，還邀請宮城縣知事村井嘉浩、山形市長佐藤孝弘，以及當地議員、日台友好協會等幹部與會。郡和子說，非常感謝台南促成包機直航仙台，讓兩地民眾往來更便利。

村井嘉浩也表示，在疫情前，宮城縣最主要的國外觀光客就是台灣，隨著台南與仙台的直航包機啟動後，非常期待有更多台灣朋友到訪東北。宮城縣跟台南有很多教育旅行方面的合作，歡迎黃市長及台南市民朋友訪問宮城，能好好品嘗美食水果。

佐藤孝弘更強調，台南跟山形締盟以來，有非常良好的互動，包括台南金城國中與山形中學生的棒球交流、山形連續2年派遣經貿團到台南、參加台南旅展及物產展等，疫情期間也曾辦理燈籠展示交流活動，很開心這次黃市長親自到訪，今年下半年山形市也預計再次訪問台南。

黃偉哲認為，此次到訪東北，正是櫻花即將盛開的季節，期盼台日的交流能像春天一樣，萬物繁盛、綠意盎然。