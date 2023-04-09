韓國長壽節目《TV動物農場》，由申東燁、Joy、Tony An等人主持。（摘自官網）

今年開始，本就多元的實境節目，又轉換不同型態，將人類最忠心的毛小孩們搬到節目中，無論是陶晶瑩主持的《哈囉！毛小孩》，還是羅志祥、陳楚河等人的《TOP DOG回家吧》，都想從藝人與毛小孩的互動，去觸動觀眾的內心深處最柔軟的情感。

韓國早於台灣操作寵物實境，討論度高、廣為人知的《狗狗很優秀》，由知名訓犬師姜亨旭及綜藝教父李敬揆共同主持，以「思考如何讓狗與人和諧生活」作為節目主旨。自2019年開播至今，每集內容為飼養狗的家庭提出生活問題、矛盾，再由姜亨旭透過觀察找出癥結點並帶領當事者家庭解決問題。不管是凶猛的惡犬，還是只攻擊某位家人的毛小孩，經過姜亨旭的對症下藥，總能藥到病除，讓觀眾看節目的同時也能學習專業常識。

另一檔《TV動物農場》，為韓國長壽節目，從2001開播至今，已經有22個年頭，現任主持人為申東燁、女團Red Velvet成員Joy及H.O.T.成員Tony An等人，節目主旨為人與動物互動，並積極推廣動物保護等議題。在感受真實情感的同時也幫助流浪貓犬找尋新的認養家庭，是檔十分有教育意義的實境節目。