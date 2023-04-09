知名香港武打明星成龍與「謀女郎」劉浩存、郭麒麟主演的《龍馬精神》近日上映，而成龍也在甫在7日歡度69歲生日，出道一甲子的他，以武打為賣點，深受不少觀眾喜愛，豈料，他出席新片《龍馬精神》宣傳活動，在受訪時談及身體狀況，竟坦言：「不能再打了」。

近日成龍現身新片《龍馬精神》記者會，直言「自己不能再打了」，讓現場媒體驚訝萬分，他坦言因為以前拍戲所留下的舊傷都還有影響，可能會因為身體的老化再次發作，其實成龍自己也清楚總有一天會坐輪椅或者拄拐杖，表示：「因為就算現在打了，大腿這邊還會疼，肩膀和腰都會疼。」

媒體接著才追問成龍，是不是藥力已經差不多到了？成龍嘆說，他已經打了第二針，不能再打第三針了，「因為再打骨頭會脆，再下來就是要動手術」，他苦笑說自己最怕打針，但他也安慰自己：「沒關係，做我們這行就是這樣，龍虎武師就這個命。」

事實上，成龍為了新片相當拼命，甚至施打止痛藥劑藉此延後膝蓋手術，在電影中更是各種動作都親自上陣，原先可以使他半年不痛的藥效，僅維持短短20天就沒了效果。同時，他還十分照顧劇組內的後輩動作演員們，一起研究劇情、高難度動作，連導演楊子大讚成龍：「原先以為大哥好拚，後來才領悟到大哥不是『拚』，只是堅持做好他所熱愛的事情。」