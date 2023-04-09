台灣實境節目多元，從起初的《在台灣的故事》、《草地狀元》深入鄉鎮，到後來的運動實境《全明星運動會》，再到近幾年流行的《來吧！營業中》、《阮三个》、《營業中2星之沙龍》，由藝人親自學習所有技術，再到開設餐廳、旅宿親自下場為民眾服務，體驗服務業的辛苦。

今年，台灣實境再添生力軍，出現以毛小孩為主角的《哈囉！毛小孩》、《TOP DOG回家》，兩檔節目各自找到暌違台灣電視圈多年的陶晶瑩、羅志祥及陳楚河。首度挑戰實境節目的陶晶瑩坦言害怕實境，但參與錄影後，也不自覺愛上節目氛圍，「感覺要錄很久，但也確實在整個過程中，會讓你不知不覺的進入狀況。」她透露之所以想挑戰，因為自己也是愛狗人士，「以前工作把放狗在家會擔心，現在能把狗帶在身邊，就會覺得every thing is fine，心情相當愉悅。」

羅志祥、陳楚河都是演藝圈中知名的愛狗人士，羅志祥除了愛犬Yuki外，2013年時還在萬里買地蓋動物收容所，讓長年來照顧流浪動物的羅媽媽可以照顧毛小孩，讓牠們擁有一輩子溫暖的家。

陳楚河小時候家中就飼養10隻流浪狗，他曾說過自己的擇偶條件之一就是對方要跟他一樣愛狗，過去某任女友忘記餵狗，讓他在心中不自覺的扣分，「那一刻我內心的天秤有點傾斜，因為那隻狗我從小帶到大，已經把牠當成家人」。