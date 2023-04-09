男星周孝安昨(8)日傳出與「象迷娘」陳天仁結束2年婚姻，隨後雙方也各自證實此消息，掀起外界熱議，而有網友發現周孝安白色情人節時竟曬出與周曉涵的合影，讓許多人看到後直呼「反而是周曉涵還比較像他另一半」，對此，周曉涵罕見發聲了。

周曉涵稍早發文寫下「面對不在預期內的事能選擇，既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧」文中更附上她工作的側拍照，可見看到她放下一頭浪漫長捲髮，穿著身白色V領上衣襯托出她雪白的肌膚，而她似乎為對應文中的內容，她在鏡頭前的笑容看起來意味深長。

事實上，周曉涵在白色情人節當天與周孝安一同發出的貼文中就有透露，兩人是感情非常好的哥們，雖兩人在之前合作《必勝大丈夫》時就傳過緋聞，去年在拍《加油喜事》飾演夫妻時，周孝安已為人夫，而這也讓周曉涵受訪時曾坦言「很阿雜（煩）」，因為要小心界線。

周孝安與陳天仁2年婚姻在昨（8）日證實畫下句點，女方先是透過經紀人證實此消息「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間，感謝大家的關心」周孝安則在社群吐露心聲，表示兩人將會共同扶養與陪伴家人長大，而雙方皆未說明離婚原因。