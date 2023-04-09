新北市教育局今年向中央爭取到超過3億6000萬元經費，協助58校改善超過500間廁所，預計2027年前要再改善1000間，以舒適、通風、明亮、乾燥與無異味等指標，協助各校規畫符合校內需求的廁所，並經由學校的用心規劃，透過舊翻新，提供學生舒適自在的如廁環境。

教育局長張明文表示，如廁是學生每日的基本需求，而新北市最重視校園基本需求的滿足並持續改善精進。2019至2022年間推行「4KR如廁好清新」政策，翻新超過1000間的校園廁所，今年起接續推動「4K好便所」政策，要在2023至2027年再改善1000間，讓學童能開心無壓力的如廁。

教育局補充，「4KR如廁好清新」政策學校發揮創意打造主題式的廁所，如深坑國小結合當地紅磚特色、昌隆國小以馬賽克材質拼出形式的美、竹圍國小以紅樹林意象為主題、埔墘國小文學意象打造故宮廁所等不同主題的廁所，今年延續前4年廁所改善工程，接續推動「4K好便所」，期許未來4年可以完成具有不同風格及符合學校需求的好便所。

本次受補助的崇德國小校長李顯鎮表示，廁所是學生使用最頻繁的區域，在長期使用的情況下，難免會有管線老化、異味或設備需要更新汰換的情況發生。而市府不斷推動廁所翻新專案，持續協助學校滿足學生基本需求，確保學生健康。4年級同學林思霈說，對於新廁所的想像與期待其實很簡單，能夠保持乾燥、沒異味與明亮，就是讓人喜歡的廁所。