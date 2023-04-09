為提升雞蛋品質與促使蛋雞統進統出經營模式，並利於產銷調節，農委會於2013年12月1日起正式啟動國內雞蛋分級計價制度，並逐步推動蛋農全面性使用紙蛋盤以提升生物安全防範。業者指出，由於規格和品質標準難以訂定，如今不了了之，蛋雞產業的提升也碰到瓶頸。

國內雞蛋分級計價制度於2013年12月1日起正式啟動，將雞蛋行情報導增加紙盤箱蛋，紙盤箱蛋（30粒紙盤裝，每箱8盤），分小規格(S，21台斤)、中規格(M，23台斤)、大規格(L，25台斤)、特大規格(LL，27台斤)等4種規格，各項雞蛋價格的形成由市場機制決定。

農委會多年前也指出，綜觀先進歐美國家與鄰近亞洲地區日本、韓國及部分東南亞國家等，均改採用紙盤(箱)承載，極少使用塑膠蛋箱，但國內雞蛋現行產銷絕大多數仍以塑膠蛋箱運銷為大宗，卻也成為生物安全防範的高風險載具。

陳姓蛋農表示，目前國內蛋雞場還是傳統開放式為主，一方面很難防範禽流感，而且就算是密閉式禽舍，蛋箱進場後也沒有都落實清洗消毒，箱蛋的散裝雞蛋也都沒有分級，根本沒辦法做到統進統出，說是升級障礙也不為過。

蛋農阿財說，當初要推分級計價的時候很多人有參與，但分級標準實在很難訂定，每個通路要求的雞蛋規格也不同，利潤要如何做到完善的分配？生產要達到一定的量和規格要怎麼具體做到？所以到後來也就告吹了，「現在市場價格已經夠亂了，再分級只會更亂」。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，分級計價制度確實應該徹底執行，好的品質要有好的價格，品質欠佳的也不能魚目混珠進入市場，政府可以提供分級標準，讓蛋商蛋農來參考，包含紙盤裝蛋的方式也要推動，「這些都不是簡單的工作，但產業要提升就得做」。