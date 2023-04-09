三立、寵物實境節目《TOP DOG回家》，透過收養流浪犬，再經過3個月的陪伴、照護，最後幫牠們們找到適合的認養家庭。製作人彭維昱、吳雅雯透露當初設定人選時，有清楚規劃6個方向，包括自認對狗很了解、對狗有強烈的個人看法、軍事化的訓練、家裡有老狗卻要接納新狗狗的、怕狗、狗狗剛走的，針對這些特質，後來分別找到「守護者」羅志祥、陳楚河、胡宇威、任容萱、李宣榕、魏蔓。

談到印象最深的魏蔓，吳雅雯心疼的說：「我們第一次跟她講到狗，她眼眶就紅了，因為她的狗剛走。她好想接但又害怕，她也很擔心爸媽的想法，因為狗狗離開時她媽媽痛苦到短暫失憶，她很怕再帶一隻狗回家，家人是否可以接受，白髮人沒辦法再面對分離的痛苦」。

吳雅雯（左）、彭維昱在電視圈經歷都超過30年。（陳俊吉攝）

羅志祥即使工作繁忙，還是耐心陪伴浪浪辛芭。（資料照片）

李宣榕則為了浪浪米妮在外租屋3個月，「他們是很扎實的相處在一起，我們更是後來才知道她這3個月幾乎不接工作，因為她一出門狗夠就會哭，她內心很糾結很難過」。後來，李宣榕嘗試帶米妮出門工作，意外發現米妮有療癒犬的特質，後來由特教老師認養回家，現在於特教中心陪伴特教生，讓他們透過與動物的相處，開發溝通、與人相處能力。

彭維昱認為認為「寵物」才吻合「實境」。（陳俊吉攝）

陳楚河（左起）、羅志祥、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕擔任浪浪的「守護者」。（資料照片）

製作人彭維昱（左）、吳雅雯分享《TOP DOG回家》錄製秘辛。（陳俊吉攝

彭維昱透露，羅志祥近日很開心向他炫耀，他在節目中所照顧的辛芭，有從電視中的朱碧石分身認出他，「他說新飼主拍辛芭看著電視裡朱碧石表演的影片給他看，這些與浪浪相處的感情是非常真心」。

彭維昱想藉由《TOP DOG回家》觸及社會的議題。（陳俊吉攝）

羅志祥過去因為感情問題，發生不少爭議，這次找他不怕反對聲浪？彭維昱表示狗狗的世界很單純，「我主要的精神，還有對於節目而言，是想找對狗狗有耐心的人，這是我注重的方向，其他的就顧不完了」。

吳雅雯表示節目錄製後，她對6位藝人都刮目相看，直呼被圈粉了。（陳俊吉攝）

吳雅雯也補充，羅志祥在照顧辛芭的3個月裡工作繁忙，除了海外表演、分身朱碧石的活動，還正在進行演唱會，「我們一度擔心他怎麼照顧，後來才知道他會跟狗狗視訊，也會跟狗狗講電話『辛芭你要乖喔』。」談到6位藝人為了浪浪付出的心力，她直言大家付出的心力遠超過想像，也因為看到他們的努力被圈粉。

吳雅雯透露每位藝人對浪浪盡心盡力的精神讓她相當感動。（陳俊吉攝）

彭維昱、吳雅雯相識10多年，首次製作實境節目，坦言從策劃到錄影的每一步都很艱難，「節目的『黃金三角』為人、狗、時間我們的初心是想讓人類與狗透過時間產生感情，也希望真的幫浪浪找到家，但光這2點就在討論時被提出許多質疑」。他說節目分為3個階段，「第1是帶回家，產生人與狗的情感鏈結；第2是產生家的歸屬感，讓狗認定你是他的家人。第3就是找到新家的團員」。

談到製作契機，製作人表示除了疫情期間開始飼養柴犬，最重要的是他認為「寵物」才吻合「實境」，「我覺得藝人看到攝影機時還是有點放不開，如果以狗做元素的話，會讓大家很自然的呈現平常看不到的面貌」。在電視圈37年的他，笑說這輩子只從事電視工作，「過去這是養家活口的工具，在娛樂上面我們是強項，但到了這年紀就在想能夠去做點豐富、有意義的內容」。

他說這次最主要目的，是想藉由節目觸及社會的議題，不管是幫到毛小孩還是養狗的人，都想替社會盡點微薄的力量。三立都會台監製、百聿數碼與艾迪斯聯合出品的《TOP DOG 回家》，每周六晚間8點於三立都會台首播。