衛冕軍中信兄弟開季戰績低迷，前6場出比賽僅拿下1勝，近期更是苦吞3連敗，今天推出壽星余謙拚止敗，不過隊長王威晨之前在比賽中不慎弄傷大拇指，今天掛免戰牌，三壘防區交給潘志芳。

兄弟開季投、打兩端團隊數據都是各隊最差，投手團隊自責分率4.24、打擊率2成01，雖然只有1場比賽未得分，但投手群壓不住，導致戰績1勝5敗，在5隊中敬陪末座。

前次兄弟開季戰績1勝5敗已是2013年時，今年球隊狀況低迷連總教練林威助也坦言這是少見的情況，「其實這是季中也會遇到事，畢竟對方洋投也都丟的滿好的，雖然沒那麼簡單去打，但要盡量找機會去突破，設定到的球就不要失打。」

兄弟開季前6戰碰到各隊端出「洋投套餐」伺候，今天味全龍再推出布里悍先發，讓兄弟連7場都碰上洋投先發，追平1998年兄弟象紀錄，並列史上第2，開季起連續對戰先發洋投的最長場次紀錄為1997年的味全龍隊12場。

對此「助總」正面看待，「這都是照他們輪值安排，球季還有一段路要走，季中也會遇到連敗的狀況，但盡量不要讓士氣落得太低，求勝心還是要有。」為了拚止敗，兄弟今天打線也做出大變動，林書逸擔任開路先鋒，張志豪第2棒、曾頌恩第3棒，三壘則交給潘志芳、打第9棒。