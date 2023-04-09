「鷹眼」傑瑞米雷納2023年初在自家後院被14330磅的剷雪車輾過，當時他傷重接近不治嚇壞好萊塢眾親友，現在的他要經過復健的漫漫長路，他表示當時是為了保護他的姪子，而他也不後悔這個決定。

「鷹眼」傑瑞米在年初遭遇生死關頭被剷雪車輾過，目前努力復健中，看起來狀況不錯。（資料照片）

好消息是，傑瑞米的康復之路看起來一路順暢，他時不時會在社群媒體跟大家打招呼並向粉絲們問好，告訴大家「我正在盡我最大的努力」，請大家不要擔心。他最近發了一張跟家人出遊的合照，只見照片中的他倚靠在拐杖上，輔助行動的電動車停在一旁。

自從事發之後，傑瑞米到近期才又開始出現在觀眾面前，他在專訪中表示，自己的身心靈都因為這場意外受到很大的打擊，自己能活下來也是奇蹟，本來醫生們是認為他沒辦法撐過來的，他的主治醫生也透露：「經歷這場意外的他真是不幸，但考量到鏟雪機離他的器官只有分毫之差，已經是不幸中的大幸。」他也揭露了他當時其實已經寫好遺書，不想留遺憾。