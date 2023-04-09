桃園市觀音區9日凌晨，發現有大批改裝車友車聚，過程中竟有駕駛遇到警方攔檢，高速倒車逃逸，大園警分局執行執行防制危險駕車勤務時，實施口袋戰術，共攔查汽車10餘部，舉發無照駕駛及闖紅燈等8件交通違規行為，其中1部汽車於警方攔查時拒檢並倒車加速逃逸，涉嫌危險駕駛及不服稽查取締部分，警方也將依法舉發。

大溪警分局表示，每周六、日及例假日深夜0至6時，針對轄內易發生聚集及危險駕車處所及路段，均規畫防制危險駕車勤務，9日日凌晨2時許在觀音區成功路2段與工業九路附近路段執行相關勤務，取締各項交通違規行為。

大園警方也說，該路段深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速聲音吵雜，警方也針對改裝汽機車妨害安寧及闖紅燈、無照駕駛、遮蔽號牌等危險駕駛違規行為，加強攔檢取締，以防止違法或妨害安寧情事發生，截至今年4月初，針對危險駕駛行為已舉發各類交通違規188件及超速41件。警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競速等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護用路人安全。