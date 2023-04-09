共軍東部戰區8日至10日組織「環台戰備警巡」和「聯合利劍演習」，大陸首艘國產航母山東艦航母編隊也參演。大陸軍事專家指出，此次兩個活動同時進行有3個特點，將對台灣形成緊逼壓縮的態勢，且兵力運用更加靈活，透過奪取制海權、制空權、制資訊權，對台獨形成壓倒性優勢，「實戰的意味更濃」。

據大陸中央廣播電視總台「看台海」微信公眾號9日消息，大陸海軍研究院大校副研究員唐莉在央視〈今日關注〉節目上表示，這次山東艦航母編隊作為體系力量參與環島演訓，其出島鏈進西太海域已經充分展現出，大陸遠海體系作戰能力的大幅提升，同時也是向台獨勢力釋放出這種強烈的震撼信號。

唐莉說，從航母的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控台獨、呼應夾擊的力量部署。從這次演練的科目來看，航母編隊展現出很強的制空制海能力。由此可以預見，今後大陸海軍將更多地走向深海，挺進深藍，成為維護地區和平和台海穩定的大國重器。

對於本次「聯合利劍」演習有哪些特點，唐莉表示，可以用8個字來形容，那就是「利劍出鞘，聯合奪權」。出鞘就是劍鋒所指，劍氣逼人。此次演習，共軍派出新型戰艦、殲擊機、轟炸機、反潛機等海空作戰平台以及新制區域作戰力量，立體開展奪取制空權、制海權等多科目演練，前後方遠打一體，左右翼夾擊破襲，有人無人協同攻擊，迅速掌握戰場的主動權和主導權。可以看到這次演習的部署，旨在形成對台戰場的優勢和壓倒性態勢。

另外，本次演習還組織環台島戰備警巡，和以往的例行性巡邏有何不同？大陸軍事科學院大校研究員趙小卓指出，這次環島戰備警巡最大的不同，是跟「聯合利劍」兩個活動在一起，有3個特點。首先是禁閉的力度更大，從西部、東部、南部、北部整體對台灣形成緊逼壓縮的態勢。

其次是兵力運用更加靈活，這次共軍空軍出動殲擊機、無人機、加油機、預警機，還有轟炸機遠程奔襲。海上力量包括驅逐艦、護衛艦、巡邏艇等數10艘從各個方向出來。陸軍、火箭軍也都在不同的部位發揮了作用，形成聯合作戰的態勢。

最後是實戰的意味更濃，這次目標就是要檢驗聯合作戰的能力。他聲稱，大陸要透過奪取制海權、制空權、制資訊權，對台獨形成壓倒性優勢。