鴻海表示，期待以高雄為起點，讓台灣智慧城市產業生態系邁向國際市場。同時，未來3年將陸續進駐高雄亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部及國際研訓中心，以作為南向基地，預計將投資250億元、於當地創造近2000個就業機會。

CityGPT是以MODEL T、電動車作為行動物聯網的載具，去蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以App Store概念去串聯智慧交通、智慧觀光及一系列的食衣住行等多項服務。

鴻海表示，未來將以系統整合商角色推進智慧城市的解決方案，平台將彙整多方數據庫，制定標化機制，以確保不同數據資料可兼容與移植性，並以可視化介面提高可用性，使得民眾從數據共享獲得利益，提升城市運作效率。

聚焦在智慧城市投入的軟硬體建設，鴻海未來會在高雄持續投入軟體、電動車、電池和電芯產業。集團表示，會將高雄打造成集團軟體研發基地，初期需近200位軟體研發人才，逐步應用到電動車、智慧城市等相關領域。

而高雄也是鴻海電動巴士平台研發中心，集團在橋頭科學園區的電巴廠今年開始建廠、預計2025年量產，初期規畫年產量500輛，預計2028年將視情況可擴產至1000輛，主要供應台灣市場。

而聚焦電動車的車用電池、電芯產業，鴻海也規畫在高雄建立電池產業鏈，和發產業園區主攻磷酸鐵鋰車用電池，預計明年第三季量產1.2 GWh。橋頭科學園區預計明年動工，2025年底可達3 GWh的量產規模。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海在資通訊領域具備近50年的系統整合能力，2019年提出的「3+3」策略符合聯合國對智慧城市的技術定義，鴻海智慧城市平台CityGPT可視為銜接數據資料供給端及應用端的橋樑，以協助政府治理。

行政院副院長鄭文燦指出，總統蔡英文指示高雄亞灣為「大南方計畫」重要一環，短短2年已有豐碩成果，是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域。鴻海宣布進駐建立智慧城市研發基地，將為亞灣2.0發展注入龐大動能，加速推動高雄邁向先進智慧港都。

高雄市長陳其邁表示，市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，截至去年底已吸引國內外企業近154億元投資、創造超過327億元產值，目前也啟動「亞灣2.0」，打造企業集團旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

陳其邁表示，「亞灣2.0」透過都市計畫調整、獎勵企業進駐等誘因，盼吸引更多企業進駐設立營運總部、研發或訓練中心，打造高雄成為新南向輸出基地。歡迎更多企業來高雄投資，一定會提供最好的服務。