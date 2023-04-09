連鎖餐飲店鬍鬚張深受不少饕客喜愛，一名網友表示，鬍鬚張每次漲價都會引發關注，但在餐飲業中仍佔有一席之地，好奇問鬍鬚張屹立不搖的原因？網友看了他的提問，點出3大成功關鍵，包括品質穩定、衛生乾淨、把關食安等，整體有一定水準，「帶外國人去用餐也不尷尬」；還有不少人認為萬物齊漲，鬍鬚張的售價其實不算貴，反而算親民。但也有人指鬍鬚張的份量較小，會吃不飽。

原PO昨（8）日於PTT八卦版指出，鬍鬚張根本是台灣滷肉飯界的傳奇，每次漲價都被民眾和新聞媒體關注，但在競爭激烈的餐飲業中仍屹立不搖，好奇問原因。

貼文曝光後，網友指鬍鬚張品質穩定、衛生乾淨、食安有把關，「品質穩定、口味有在平均以上，店面又舒適」、「很適合小家庭，去叫2至3樣菜，花費跟自己買菜回家煮差不多，是品質穩定的家常菜」、「衛生乾淨，不同店但是味道一致」、「每一項原料都檢驗過，門口厚厚那本就是認真做食安給推」、「有在花錢做品質的企業」、「台灣也可以有注重品質衛生的餐飲店啦！自己吃得開心，帶外籍人士去吃也不尷尬」。

也有不少人認為，以現在物價來說鬍鬚張並不貴，「以今年物價，鬍鬚張不算貴」、「乾淨衛生有開發票，現在物價來說不貴」、「這幾年物價狂漲，鬍鬚張也沒特別貴了」、「現在物價上漲後鬍鬚張的CP值很高」、「現在萬物齊漲，價格也變親民了」。但也有人指鬍鬚張份量太小，「外帶青菜份量少的可憐」、「份量偏少，會吃不飽」。