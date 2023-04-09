大陸解放軍宣布8日起至10日進行環台軍演，國防部今表示，今日迄中午12時止，共軍編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，共計偵獲蘇愷30、殲10、殲11、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機58架次。

國防部表示，58架次中，逾越中線及進入西南空域31架次，另偵獲共艦9艘次。

國防部進一步表示，國軍運用聯合情監偵措施，綿密掌握共軍動態，依「不升高衝突、不引發爭端」原則，責派在航任務機、艦及地面飛彈系統，嚴密監控、適切應處。