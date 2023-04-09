中共宣布8到10日軍演，據透露，國防部長邱國正這兩天幾乎都坐鎮衡山指揮所，這兩日早上起床，隨即直接進洞（衡指所)掌握共軍動態，約到中午再回國防部辦公室，晚上也睡在辦公室。事實上，即便是平日的周六與周日，邱國正也養習慣，上午都會進洞，花半天時間了解台海即時狀況。

據了解，自蔡總統出訪期間，邱國正除了赴立院備質詢的時間，其他時間，不是在辦公室，就是在洞裡，活動就在這兩點一線間，每日也都睡在辦公室。從辦公室到衡山指揮所，非常近。

至於中共3天軍演，今天進入第二天，軍方官員說，中共這次於昨天上午一宣布後，共軍機艦立即快速出動，這是中共這次演習想測試的目的之一，即是其機艦猝然出動，能有多快；而昨日共機數量有71架，與去年8月軍演相近，但用兵的手段與方式有所變化，機型搭配也有其用意，而且來得快去得也快，唯細節涉及用兵與台海攻防，無法對外說明。

軍方官員說，無論是共軍機艦，都在試探24浬好不好過，以及我應變作為；軍方官員說，由於共艦昨天僅出動9艘，而且多集中在台海當面，我海軍軍艦搭配海巡署艦隻，兵力幾乎都是2對1，兩艘艦隻監控1艘共艦，共艦若試圖測試24浬，我軍艦則視共艦切入航向，均事先在右上方或左上方的航線上占位，讓共艦進不了24浬。