中市新增1例境外移入登革熱，呼籲民眾落實清除孳生源（示意圖，非此次登革熱發現地點）。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區出現境外移入登革熱確診病例，一名50歲男子4月7日自東南亞返國入境時出現肌肉痠痛、頭痛等症狀，在機場登革熱快篩陽性，4月8日出現發燒、肌肉痠痛等症狀就醫採檢確診，這也是台中市今年第二例境外移入個案；中市府隨即在9日展開孳生源清除、化學防治，也呼籲民眾落實清除孳生源。

中市新增1例境外移入登革熱

台中市政府衛生局指出，4月7日接獲疾病管制署北區管制中心通報家住大里的50多歲男性，4月7日自東南亞返國入境時出現肌肉痠痛、頭痛等症狀，在機場採檢NS1快篩陽性，4月8日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，就醫後即返回居住地休養，4月8日下午經檢驗結果為登革熱確診病例。

在檢驗結果出爐後，為民眾健康，全力圍堵防範疫情擴散，台中市區級防治中心已執行個案居住地周邊病媒蚊密度調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等。

台中市衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署資料顯示，國內今年已有22例登革熱境外移入病例，主要來自東南亞包含印尼、馬來西亞及越南等國家；邊境管制鬆綁，國人海外旅遊頻率增加，境外移入個案風險持續上升，呼籲民眾前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊穿著薄淺色長袖衣褲、使用含敵避成分的防蚊液等措施。

曾梓展說，登革熱是環境病，今年4月1日公告「台中市登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症」孳生源清除及防疫措施，如經查獲中市轄內未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲(孑孓)，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，經通知未改善者可按次處罰；如拒絕、規避或妨礙登革熱防治工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

曾梓展指出，近日午後偶有陣雨，易於積水容器或積水的空屋、空地、廢棄工廠等孳生病媒蚊，籲民眾提高警覺，雨後應立即掌握「巡、倒、清、刷」4撇步，落實清除戶內外孳生源，共同防治登革熱。