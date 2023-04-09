美國職棒大聯盟（MLB）今年將有天使、運動家及大都會隊3隊在主場舉辦「台灣日」，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」都將獲邀出席。

3場「台灣日」分別是5月24日天使隊、5月27日運動家隊以及8月27日大都會隊。北加州去年曾在灣區奧克蘭運動家隊主場，舉辦第一次的台灣日活動，規模雖然較小，但已在灣區矽谷台美球迷之間造成不小轟動。

今年更由長榮航空特別贊助及舊金山灣區台灣商會與「T League 」聯袂邀請樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄及團長壯壯出席，預計將在天使隊及運動家隊主場，帶來精彩的賽前表演。

副隊長菲菲說：「很感謝美職球團和T League的邀請及長榮航空的贊助，也感謝樂天球團的規劃和安排，我真的覺得身為Rakuten Girls很幸福，而且擔任推廣台灣棒球文化的重責大任，我們會努力讓台灣被看到。」

代表球團出國、近年陸續體驗不同棒球文化的Yuri則表示，樂天女孩的價值在於永遠正面展現棒球帶來的希望。領隊浦韋青也說，從各單位邀請的盛況，樂天女孩已是台灣職業運動啦啦隊的第一品牌，透過國際的演出和交流，增加表演人員的視野及活動的精彩度，生成台灣多元的棒球文化，更把樂天生態圈更往國際推進一大步。