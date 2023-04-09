靜宜大學林姓大二女學生上月30日自台灣獨飛出境，並入境緬甸仰光與家人失聯一案，外傳林女迄今尚未回台原因是因為結識一名男性友人，並到當地會合想一起回台灣，協助尋人的外交部及刑事警察局尚未證實，台中警方專案小組已傳林女前李姓男友到案說明。

據了解，李姓男友曾提醒林女「不要被騙」，但對於林女出國後的行蹤卻稱不知情，警方目前朝李男曾與林女共用手機門號，經數位採證發現，內疑有博弈網站現金版帳號。至於簽注紀錄仍待警方進一步調查手機通訊內容，及通聯紀錄以釐清整起案情。

專案小組指出，手機內疑有博弈網站現金版的帳號及簽注紀錄，但外傳林是否欠下賭債，這都還在釐清，不過手機內容沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄。

另有網友在網路發文，指稱國際救援組織在緬甸仰光找到林女本人，還說林女因該名男性友人不肯離開才不走，針對這樣的說法，警方表示，專案小組尚未查證屬實即對外說明。